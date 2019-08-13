«Брюгге» выбило киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составе А также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.

Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.

Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяца Мария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.

На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.

Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки На прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».

Александр Егоров: Даудов не хватал судью Сухого, а защищал Традиционный разбор полетов от руководителя департамента судейства и инспектирования премьер-лиги во вторник отменили, а потом все-таки назначили на поздний вечер.

Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧП Арбитр всесоюзной категории оценил работу коллег в минувшем туре РПЛ.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнее Обозреватель «Советского спорта» называет матч в Грозном лучшим для «Спартака» за год.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.