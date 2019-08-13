«Брюгге» выбило киевское «Динамо» из Лиги чемпионов - Советский спорт
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13 августа 2019 22:25ФутболКоноплев Александр

«Брюгге» выбило киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

Киевляне завершают борьбу в еврокубках.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома сыграло вничью с «Брюгге» – 3:3.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев, которые и вышли в следующий раунд.

«Брюгге» в раунде плей-офф сыграет либо с «Базелем», либо с ЛАСКом.

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