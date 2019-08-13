«Ференцварош» Реброва завершил борьбу в Лиге чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» дома разгромно проиграл загребскому «Динамо» – 0:4. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
В следующем раунде «Динамо» сыграет с «Русенборгом», а «Ференцварош» продолжит выступление в Лиге Европы.
Напомним, что венгерским клубом руководит экс-футболист «Рубина» Сергей Ребров.
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