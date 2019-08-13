«Порту» – «Краснодар». Португальцы забили второй (видео)

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порт» – «Краснодар» изменился счет.
Вышедший на замену Луис Диас забил второй мяч хозяев на 76-й минуте.
«Быки» ведут 3:2. Счет 3:3 устроит «Порту».
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