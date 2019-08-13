«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» дома проиграл «Клужу» – 3:4.
Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Румынский клуб сыграет с чешской «Славией». «Селтик» в Лиге Европы встретится либо с «Шерифом», либо с АИК.
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