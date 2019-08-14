«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.
В серии пенальти точнее были гости – 7:6.
В следующем раунде сербский клуб сыграет с «Янг Бойз». «Копенгаген» в Лиге Европы встретится либо с «Ригой», либо с ХИК.
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