«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти - Советский спорт
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14 августа 2019 00:02ФутболКоноплев Александр

«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» дома уступил «Црвене Звезде».

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

В серии пенальти точнее были гости – 7:6.

В следующем раунде сербский клуб сыграет с «Янг Бойз». «Копенгаген» в Лиге Европы встретится либо с «Ригой», либо с ХИК.

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