Сулейманов – после победы над «Порту»: Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя?

Автор дубля в ворота «Порту» форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов передал привет всем, кто не верил в российский клуб. «Быки» после домашнего поражения со счетом 0:1, обыграли «драконов» на выезде – 3:2.
– Конечно, я счастлив. Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что «Порту» приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее. Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? При счете 3:0 верил в возможность «Краснодара», но понимал, что будет тяжело, так как «Порту» в любом случае не сдавался бы. Вы сами видели насколько была нервной концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла, – приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».
В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом». Матчи пройдут 20 и 27 августа.
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