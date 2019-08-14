Сулейманов – после победы над «Порту»: Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя?

Автор дубля в ворота «Порту» форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов передал привет всем, кто не верил в российский клуб. «Быки» после домашнего поражения со счетом 0:1, обыграли «драконов» на выезде – 3:2.

– Конечно, я счастлив. Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что «Порту» приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее. Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? При счете 3:0 верил в возможность «Краснодара», но понимал, что будет тяжело, так как «Порту» в любом случае не сдавался бы. Вы сами видели насколько была нервной концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла, – приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом». Матчи пройдут 20 и 27 августа.