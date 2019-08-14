«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки

Пресс-служба «Краснодара» выложила в своем твиттере фотографию из раздевалки после гостевой победы над «Порту» – 3:2.
К перерыву «быки» вели со счетом 3:0, но во втором тайме пропустили дважды.
В следующем раунде «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».
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