«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки - Советский спорт
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14 августа 2019 00:27ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки

«Победители», – написано в сообщении.

Пресс-служба «Краснодара» выложила в своем твиттере фотографию из раздевалки после гостевой победы над «Порту» – 3:2.

К перерыву «быки» вели со счетом 3:0, но во втором тайме пропустили дважды.

В следующем раунде «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».

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