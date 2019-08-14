«Краснодар» начнет с «Олимпиакосом» на выезде - Советский спорт
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14 августа 2019 00:30ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» начнет с «Олимпиакосом» на выезде

Определились время и место проведения матчей решающего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».

Первая встреча пройдет 21 августа в Греции, а ответная – 27 августа в «Краснодаре».

В третьем раунд «Олимпиакос» по сумме двух матчей прошел «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0), а «Краснодар» – «Порту» (0:1, 3:2).

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