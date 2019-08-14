Лунин снова отправился в аренду - Советский спорт
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14 августа 2019 01:44ФутболКоноплев Александр

Лунин снова отправился в аренду

Вратарь Андрей Лунин проведет следующий сезон в «Вальядолиде», сообщает официальный сайт «Реала». 

Минувший сезон украинец провел в «Леганесе».

Контракт футболиста с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость 20-летнего Лунина оценивается в 7,5 миллионов евро.

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