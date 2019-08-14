Гол Де Росси не спас «Бока Хуниорс» от поражения в матче Кубка Аргентины - Советский спорт
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14 августа 2019 08:25Футбол

Гол Де Росси не спас «Бока Хуниорс» от поражения в матче Кубка Аргентины

Футболисты «Боки Хуниорс» на своем поле проиграли клубу второго по силе дивизиона «Альмагро» в матче 1/16 финала Кубка Аргентины со счетом 1:2.

В основное время матча в составе «Бока Хуниорс» голом отметился Даниэле Де Росси (27-я минута), проводивший свой первый матч после перехода из «Ромы». У «Альмагро» отметился Хуан Мартинес (82).

В серии после матчевых пенальти точнее оказались футболисты «Альмагро» - 3:1.

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