Иван Игнатьев: Ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах

- «Краснодар» - мой дом, ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Поздравляю всех с исторической победой! – приводит слова Игнатьева ТАСС.
Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».
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