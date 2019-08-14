Иван Игнатьев: Ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах - Советский спорт
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14 августа 2019 08:39Футбол

Иван Игнатьев: Ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал российской команды в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

- «Краснодар» - мой дом, ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Поздравляю всех с исторической победой! – приводит слова Игнатьева ТАСС.

Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».

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