Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы и пропустит домашний матч 7-го тура российской премьер-лиги с «Ахматом».

Как сообщает Bobsoccer, скорее всего аргентинский форвард пропустит также и во встрече 7-го тура чемпионата России против «Уфы»

Как отмечает издание, возвращение аргентинца в строй ожидается к матчу со «Спартаком».

Добавим, что в текущем сезоне Дриусси провел пять матчей за «Зенит» в РПЛ, записав на свой счет одну голевую передачу.