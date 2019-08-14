Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Как сообщает Bobsoccer, скорее всего аргентинский форвард пропустит также и во встрече 7-го тура чемпионата России против «Уфы»
Как отмечает издание, возвращение аргентинца в строй ожидается к матчу со «Спартаком».
Добавим, что в текущем сезоне Дриусси провел пять матчей за «Зенит» в РПЛ, записав на свой счет одну голевую передачу.
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