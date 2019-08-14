«Интер» намерен продать Икарди в «ПСЖ» и подписать Джеко «Интер» предложил «ПСЖ» выкупить трансфер нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает, журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери, руководство «Интера» обратилось в «ПСЖ» с предложением о покупке 26-летнего аргентинского форварда.

По мнению журналиста, таким образом «Интер» намерен избежать продажи Икарди своему прямому конкуренту за чемпионство – «Ювентусу», блокировать продажу в «ПСЖ» нападающего туринской команды Пауло Дибалы, а также получить возможность увеличить предложение по трансферу форварда «Ромы» Эдину Джеко.

Как отмечается, дальнейшее развитие ситуации зависит от Неймара, который, как предполагают испанские и бразильские источники, должен вернуться в «Барселону».