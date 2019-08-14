Андрей Червиченко: Считаю большим безобразием то, что «Краснодар» не попал в ЛЧ напрямую

- «Краснодар» великолепен! Это вообще самый правильный клуб, развивающийся по классическому сценарию и идущий очень правильным путем. Я считаю большим безобразием то, что по итогам прошлого сезона «быки» не попали в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, но таковы издержки нашего чемпионата, где все решает не мастерство и справедливость, а люди в черном на поле.
На мой взгляд, пройти «Олимпиакос» шансов гораздо больше, чем было перед противостоянием с «Порту». Если с португальцами я оценивал шансы «Краснодара» в 20%, то с «Олимпиакосом» они как минимум равны. Греки попытаются взять южным напором и спортивной наглостью, но краснодарцы у нас тоже не простые. Главное сыграть в свой футбол, как это было сегодня, а в гостях обязательно нужно забить, и тогда дома «Краснодар» сделает свое дело, - приводит слова Червиченко Rusfootball.info.
Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».
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