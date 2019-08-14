Икарди блокировал сделку по трансферу Джеко в «Интер» Нападающий «Интера» Мауро Икарди отказался от перехода в «Рому» в обмен на Джеко.

Как сообщает Football Italia, «Интер» договорился с «Ромой» об обмене 26-летнего аргентинца на боснийского форварда Эдина Джеко плюс 40-50 миллионов евро. Однако, Икарди наотрез отказался от перехода в римский клуб.

Как отмечает издание, Икарди, ожидающий своей продажи в «Ювентус», намерен также блокировать сделку по переходу в «Наполи».

Ранее стало известно, что «Интер» предложил «ПСЖ» рассмотреть возможность покупки аргентинского нападающего в случае, если бразильский форвард Неймар покинет состав чемпионов Франции.