Губернатор Кубани поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил «Краснодар» с победой над «Порту».

«ФК «Краснодар» сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота «Порту» — уверенный реванш, еще и в гостях. Дорогого стоит! Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения!» - написал Кондратьев в своем Instagram.

Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».