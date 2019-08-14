Губернатор Кубани поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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14 августа 2019 10:11Футбол

Губернатор Кубани поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил «Краснодар» с победой над «Порту».

«ФК «Краснодар» сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота «Порту» — уверенный реванш, еще и в гостях. Дорогого стоит! Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения!» - написал Кондратьев в своем Instagram.

Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».

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ФК «Краснодар» @fckrasnodar сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота «Порту» — уверенный реванш, еще и в гостях. Дорогого стоит! ⠀ Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения! ⠀ #краснодарскийкрай #кубань #фккраснодар #футбол #победа #впередбыки #порту #лигачемпионов

Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi)

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