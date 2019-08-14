Матч «Тамбов» - «Краснодар» снова перенесен Матч 6-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесен с 18 на 17 августа.

«Сегодня утром российская премьер-лига оповестила футбольный клуб «Тамбов» о том, что в связи с участием ФК «Краснодар» в матчах плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА и в соответствии с пунктом 6.4.1 Регламента РПЛ матч 6-го тура «Тамбов» - «Краснодар» переносится с 18 на 17 августа», - говорится в заявлении пресс-службы «Тамбова», опубликованном на официальном сайте команды.

Отмечается, что время начала матча остается прежним - 16:30 по московскому времени. Игра пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Напомним, что ранее пресс-служба «Краснодара» сообщала, что российская премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар». Встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа 2019 года, должна была состояться в воскресенье, 18 августа 2019 года.