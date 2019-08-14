Анатолий Бышовец: Отличительная черта «Краснодара» заключается в том, что у команды есть стиль

- Отличительная черта «Краснодара» заключается в том, что у команды есть стиль, есть философия. Очень важно, что команда не отходит от этого, а действует последовательно в организации игры.
Победа над «Порту» - это результат анализа домашнего матча и уверенность, которую обретает команда с каждой игрой. Надо отдать должное, что несмотря на потери Перейры, Каборе и того же Газинского, селекция достаточно конкретна и отвечает требованиям команды.
Очень рад и за Мусаева, и за Галицкого! За такой короткий срок все получилось, это назидательный пример для тех, кто увлекается иллюзиями об иностранных тренерах и игроках, - передает слова Бышовца Sport24.ru.
Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».
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