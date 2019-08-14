Миладинович записал видео с извинениями Чалову

Напомним, защитник «Сочи» во время матча 5-го тура российской премьер-лиги ударил в лицо форварда армейцев в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения.
Позже пресс-служба армейцев сообщила, что у 21-летнего нападающего – перелом костей носа с небольшим смещением.
Также руководитель ДСИ РФС Александр Егоров заявил, что Мешков должен был удалить Миладиновича за удар форварда ЦСКА.
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