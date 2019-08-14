«Рома» откажется продавать Джеко в «Интер», если в сделку не будет включен Икарди Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Рома» откажется вести переговоры с «Интером» о продаже Эдина Джеко, если Мауро Икарди не будет включен в сделку.

Напомним, что «Интер» договорился с «Ромой» об обмене 26-летнего аргентинца на боснийского форварда плюс 40-50 миллионов евро. Однако, Икарди наотрез отказался от перехода в римский клуб.

Позже «Интер» предложил «ПСЖ» рассмотреть возможность покупки аргентинского нападающего в случае, если бразильский форвард Неймар покинет состав чемпионов Франции.