«Рома» откажется продавать Джеко в «Интер», если в сделку не будет включен Икарди - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 12:19Футбол

«Рома» откажется продавать Джеко в «Интер», если в сделку не будет включен Икарди

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Рома» откажется вести переговоры с «Интером» о продаже Эдина Джеко, если Мауро Икарди не будет включен в сделку.

Напомним, что «Интер» договорился с «Ромой» об обмене 26-летнего аргентинца на боснийского форварда плюс 40-50 миллионов евро. Однако, Икарди наотрез отказался от перехода в римский клуб.

Позже «Интер» предложил «ПСЖ» рассмотреть возможность покупки аргентинского нападающего в случае, если бразильский форвард Неймар покинет состав чемпионов Франции.

11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
14/08 09:00Футбол
Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и РоналдуБывший нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором «красные» на правах победителей Лиги чемпионов сыграют с триумфатором Лиги Европы «Челси».
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
12/08 09:30Бокс
Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с МакабуРоссийский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.
13/08 14:00Теннис
Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяцаМария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
14/08 00:00Футбол
«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела«Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
14/08 12:00Хоккей
«Магнитка» провела лучшую селекцию в КХЛ. Она идет за Кубком ГагаринаРуководство «Металлурга» подписало уйму качественных игроков.
13/08 21:00Футбол
Александр Егоров: Даудов не хватал судью Сухого, а защищалТрадиционный разбор полетов от руководителя департамента судейства и инспектирования премьер-лиги во вторник отменили, а потом все-таки назначили на поздний вечер.
12/08 21:00Футбол
Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
13/08 13:45Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА: большой куш на кону в ПортугалииВо вторник поздно вечером решится не только судьба «Краснодара». От исхода матча в Порту зависит, удержит ли Россия шестое место в рейтинге УЕФА к началу групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
12:19 Футбол «Рома» откажется продавать Джеко в «Интер», если в сделку не будет включен Икарди
12:12 Футбол «Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий состарил себя с помощью приложения
11:49 Футбол Миладинович записал видео с извинениями Чалову
11:33 Футбол Анатолий Бышовец: Отличительная черта «Краснодара» заключается в том, что у команды есть стиль
11:06 Баскетбол Китайский бизнесмен близок к покупке «Бруклин Нетс» за 2,35 миллиарда долларов
10:52 ММА Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне
10:35 Футбол Матч «Тамбов» - «Краснодар» снова перенесен
10:28 ММА Штруве принял решение продолжить карьеру
10:11 Футбол Губернатор Кубани поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов
09:52 Футбол «Брешиа» рассматривает возможность подписать Балотелли
09:38 Футбол Икарди блокировал сделку по трансферу Джеко в «Интер»
09:28 Футбол Андрей Червиченко: Считаю большим безобразием то, что «Краснодар» не попал в ЛЧ напрямую
09:12 Футбол «Интер» намерен продать Икарди в «ПСЖ» и подписать Джеко
08:51 Теннис Джокович обыграл Куэрри и вышел в тритий круг турнира в Цинциннати
08:45 Футбол Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы
08:39 Футбол Иван Игнатьев: Ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах
08:25 Футбол Гол Де Росси не спас «Бока Хуниорс» от поражения в матче Кубка Аргентины
08:18 Теннис Касаткина обыграла Стрыцову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
08:12 Футбол Александр Мартынович: В раунде плей-офф Лиги чемпионов точно никому не будет легко
01:44 Футбол Лунин снова отправился в аренду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика