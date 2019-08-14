Владимир Быстров: Впечатлила победа «Спартака» в Грозном Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру красно-белых на старте сезона.

— «Спартак» два матча подряд забивает по три мяча. Можно сказать, что команда потихоньку выздоравливает?

— Пока рано так говорить. С тем же «Туном» спартаковцы пропустили дважды, с «Ахматом» после их гола слегка тревожно стало. Но после всех последних трансферов команда стала сильнее. Меня впечатлила победа в Грозном, потому что далеко не каждому удается взять там три очка, — приводит слова Быстрова «Российская газета».

Напомним, что после пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал восемь очко и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.