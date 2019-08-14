Владимир Быстров: Впечатлила победа «Спартака» в Грозном

— «Спартак» два матча подряд забивает по три мяча. Можно сказать, что команда потихоньку выздоравливает?
— Пока рано так говорить. С тем же «Туном» спартаковцы пропустили дважды, с «Ахматом» после их гола слегка тревожно стало. Но после всех последних трансферов команда стала сильнее. Меня впечатлила победа в Грозном, потому что далеко не каждому удается взять там три очка, — приводит слова Быстрова «Российская газета».
Напомним, что после пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал восемь очко и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке. Кержаков, Аршавин, Смолов: как мошенники обманывают футболистовЕвгений Алдонин и сотоварищи стали не первыми отечественными футболистами, ставшими жертвами собственной наивности. Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон». Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль». Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона». Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. «Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела«Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились. «Быки» гарантировали себе 8 млн евро, «драконы» потеряли 40 миллионовСенсационный результат матча «Порту» - «Краснодар» существенно повлиял на бюджеты клубов. Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнееОбозреватель «Советского спорта» называет матч в Грозном лучшим для «Спартака» за год. Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выпискаНаш постоянный эксперт рассказал о том, как несколько лет назад стал жертвой банка, который обокрал Евгения Алдонина и других российских футбольных звезд. Те потеряли миллионы долларов, а вот Ловчев почти все вложенные средства вернул. Чудом. Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и РоналдуБывший нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором «красные» на правах победителей Лиги чемпионов сыграют с триумфатором Лиги Европы «Челси». «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.