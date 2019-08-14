Владимир Быстров: Впечатлила победа «Спартака» в Грозном - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 12:34Футбол

Владимир Быстров: Впечатлила победа «Спартака» в Грозном

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру красно-белых на старте сезона.

— «Спартак» два матча подряд забивает по три мяча. Можно сказать, что команда потихоньку выздоравливает?
— Пока рано так говорить. С тем же «Туном» спартаковцы пропустили дважды, с «Ахматом» после их гола слегка тревожно стало. Но после всех последних трансферов команда стала сильнее. Меня впечатлила победа в Грозном, потому что далеко не каждому удается взять там три очка, — приводит слова Быстрова «Российская газета».

Напомним, что после пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал восемь очко и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
13/08 19:00Футбол
Кержаков, Аршавин, Смолов: как мошенники обманывают футболистовЕвгений Алдонин и сотоварищи стали не первыми отечественными футболистами, ставшими жертвами собственной наивности.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
14/08 00:00Футбол
«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела«Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
12/08 15:00Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
14/08 13:47Футбол
«Быки» гарантировали себе 8 млн евро, «драконы» потеряли 40 миллионовСенсационный результат матча «Порту» - «Краснодар» существенно повлиял на бюджеты клубов.
13/08 08:00Футбол
Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнееОбозреватель «Советского спорта» называет матч в Грозном лучшим для «Спартака» за год.
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/08 18:45Футбол
Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выпискаНаш постоянный эксперт рассказал о том, как несколько лет назад стал жертвой банка, который обокрал Евгения Алдонина и других российских футбольных звезд. Те потеряли миллионы долларов, а вот Ловчев почти все вложенные средства вернул. Чудом.
14/08 09:00Футбол
Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и РоналдуБывший нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором «красные» на правах победителей Лиги чемпионов сыграют с триумфатором Лиги Европы «Челси».
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
Новости
13:36 Футбол Чалов тренируется в общей группе ЦСКА
13:32 Футбол «Реал» готов отдать Винисиуса в «ПСЖ» в обмен на Неймара
13:04 Футбол «Ювентус» попытается бесплатно подписать Эриксена следующим летом
12:34 Футбол Владимир Быстров: Впечатлила победа «Спартака» в Грозном
12:19 Футбол «Рома» откажется продавать Джеко в «Интер», если в сделку не будет включен Икарди
12:12 Футбол «Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий состарил себя с помощью приложения
11:49 Футбол Миладинович записал видео с извинениями Чалову
11:33 Футбол Анатолий Бышовец: Отличительная черта «Краснодара» заключается в том, что у команды есть стиль
11:06 Баскетбол Китайский бизнесмен близок к покупке «Бруклин Нетс» за 2,35 миллиарда долларов
10:52 ММА Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне
10:35 Футбол Матч «Тамбов» - «Краснодар» снова перенесен
10:28 ММА Штруве принял решение продолжить карьеру
10:11 Футбол Губернатор Кубани поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов
09:52 Футбол «Брешиа» рассматривает возможность подписать Балотелли
09:38 Футбол Икарди блокировал сделку по трансферу Джеко в «Интер»
09:28 Футбол Андрей Червиченко: Считаю большим безобразием то, что «Краснодар» не попал в ЛЧ напрямую
09:12 Футбол «Интер» намерен продать Икарди в «ПСЖ» и подписать Джеко
08:51 Теннис Джокович обыграл Куэрри и вышел в тритий круг турнира в Цинциннати
08:45 Футбол Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы
08:39 Футбол Иван Игнатьев: Ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика