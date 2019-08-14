«Реал» готов отдать Винисиуса в «ПСЖ» в обмен на Неймара

Как сообщает Sport.es, «Реал» готов предложить за 27-летнего бразильца полузащитника Винисиуса Жуниора.
Напомним, что ранее «Реал» предлагал «ПСЖ» включить в сделку по Немару Гарета Бэйла, Луку Модрича и Иско, однако все варианты обмена были последовательно отклонены действующим чемпионом Франции.
Напомним, Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года за 45 миллионов евро. С тех пор он провел за мадридский клуб 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 3 забитых мяча и 12 голевых передач.
На данный момент трансферная стоимость полузащитника «Реала» оценивается в 70 миллионов евро.
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