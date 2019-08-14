Чалов тренируется в общей группе ЦСКА - Советский спорт
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14 августа 2019 13:36Футбол

Чалов тренируется в общей группе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов принял участие в сегодняшней тренировке команды/

Как сообщает «Чемпионат», 21-летний форвард занимался в общей группе, несмотря на полученный ранее перелом носа.

Напомним, что защитник «Сочи» Иван Миладинович во время матча 5-го тура российской премьер-лиги ударил в лицо форварда армейцев.

Позже пресс-служба армейцев сообщила, что у 21-летнего нападающего – перелом костей носа с небольшим смещением.

В ближайшем матче российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». Встреча состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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