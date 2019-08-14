Чалов тренируется в общей группе ЦСКА

Как сообщает «Чемпионат», 21-летний форвард занимался в общей группе, несмотря на полученный ранее перелом носа.
Напомним, что защитник «Сочи» Иван Миладинович во время матча 5-го тура российской премьер-лиги ударил в лицо форварда армейцев.
Позже пресс-служба армейцев сообщила, что у 21-летнего нападающего – перелом костей носа с небольшим смещением.
В ближайшем матче российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». Встреча состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.
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