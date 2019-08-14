Павел Колобков: Академия «Краснодара» может служить примером не только для России - Советский спорт
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14 августа 2019 15:15Футбол

Павел Колобков: Академия «Краснодара» может служить примером не только для России

Министр спорта России Павел Колобков считает, что академия «Краснодара» является одной из лучших в мире.

- В академии выстроена вся система подготовки, отбора (футболистов) через сеть региональных филиалов клуба. Оттуда дети поступают в основную академию, получают хорошее образование, подготовку по футболу, в которой учтены самые современные тенденции.

Эта академия может служить примером не только для России. В мире, наверное, таких нет. Мы сегодня обсуждали, где еще в мире созданы такие условия для спортсменов, которые начинают свой профессиональный путь. Я думаю, они есть всего у нескольких спортивных клубов в мире, - приводит слова Колобкова «РИА Новости».

Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».

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