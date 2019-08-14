СМИ: Руни лечится от алкоголизма - Советский спорт
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14 августа 2019 16:38ФутболКоноплев Александр

СМИ: Руни лечится от алкоголизма

Все началось в МЛС.

Известный английский футболист Уэйн Руни нанял психолога для избавления от алкогольной зависимости, утверждает The Sun.

Нападающий пристрастился к спиртному, выступая за клуб Главной лиги соккера (МЛС) «Ди Си Юнайтед». Пагубная привычка привела к многочисленным семейным скандалам.

В январе 2020 года Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти».

33-летний форвард – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед».

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