СМИ: Руни лечится от алкоголизма

Известный английский футболист Уэйн Руни нанял психолога для избавления от алкогольной зависимости, утверждает The Sun.
Нападающий пристрастился к спиртному, выступая за клуб Главной лиги соккера (МЛС) «Ди Си Юнайтед». Пагубная привычка привела к многочисленным семейным скандалам.
В январе 2020 года Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти».
33-летний форвард – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед».
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