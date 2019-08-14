Сала мог погибнуть из-за угарного газа - Советский спорт
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14 августа 2019 16:58ФутболЧикирис Олег

Сала мог погибнуть из-за угарного газа

Опубликованы первые итоги расследования авиакатастрофы самолета Piper Malibu, произошедшей 21 января 2019 года над Ла-Маншем.

В результате крушения погибли пилот Дэвид Ибботсон и футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Вскрытие показало, что 28-летний футболист перед смертью серьезно отравился угарным газом, сообщает Metro. Вполне возможно, что из-за нарушения герметичности в салон самолета попадали выхлопные газы, которые также вывели из строя пилота.

Подчеркивается, что это не окончательные результаты расследования. Они будут опубликованы позже.

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