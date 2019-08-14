«Ахмат» заплатит 150 000 рублей за оскорбление судьи Все грозненцы заплатят 220 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ахмат» за использование громкой связи во время матча пятого тура российской премьер-лиги со «Спартаком». В концовке встречи кто-то через микрофон употребил в адрес арбитра некорректное слово.

– У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч, – приводит «Чемпионат» слова главы КДК Артура Григорьянца.

За выкрики в адрес судьи был уволен работник «Ахмат-Арены».