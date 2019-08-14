Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» - Советский спорт
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14 августа 2019 18:22ФутболКоноплев Александр

Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Два трофея и три провала с 2017 года.

Киевское «Динамо» объявило об увольнении главного тренера клуба Александра Хацкевича.

При нем бело-голубые три раза подряд не попали в основной турнир Лиги чемпионов.

С белорусским специалистом «Динамо» выиграло два Суперкубка Украины.

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