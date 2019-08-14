Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило об увольнении главного тренера клуба Александра Хацкевича.
При нем бело-голубые три раза подряд не попали в основной турнир Лиги чемпионов.
С белорусским специалистом «Динамо» выиграло два Суперкубка Украины.
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