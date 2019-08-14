Медведев не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о желании клуба сохранить нападающего Артема Дзюбы и назвал главных конкурентов сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.
– Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Будем обсуждать ситуацию с Александром Кокориным, когда он выйдет на свободу.
В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними, – сказал Медведев в эфире «Радио „Зенит“».
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