Медведев не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» Вот сейчас красно-белым стало обидно.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о желании клуба сохранить нападающего Артема Дзюбы и назвал главных конкурентов сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

– Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Будем обсуждать ситуацию с Александром Кокориным, когда он выйдет на свободу.

В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними, – сказал Медведев в эфире «Радио „Зенит“».