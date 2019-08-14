Медведев не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» - Советский спорт
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14 августа 2019 19:41ФутболКоноплев Александр

Медведев не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Вот сейчас красно-белым стало обидно.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о желании клуба сохранить нападающего Артема Дзюбы и назвал главных конкурентов сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

– Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Будем обсуждать ситуацию с Александром Кокориным, когда он выйдет на свободу.

В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними, – сказал Медведев в эфире «Радио „Зенит“».

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