«Ротор» возглавил турнирную таблицу ФНЛ - Советский спорт
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14 августа 2019 19:58ФутболКоноплев Александр

«Ротор» возглавил турнирную таблицу ФНЛ

До этого лидировали «Химки».

В матче восьмого тура ФНЛ «Нефтехимик» дома уступил «Ротору» – 1:2.

Победный мяч на 49-й минуте забил Анзор Саная.

Волгоградцы набрали 19 очков и вышли на первое место в турнирной таблице первенства. «Нефтехимик» с девятью очками занимает девятое место.

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