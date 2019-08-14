«Ротор» возглавил турнирную таблицу ФНЛ

В матче восьмого тура ФНЛ «Нефтехимик» дома уступил «Ротору» – 1:2.
Победный мяч на 49-й минуте забил Анзор Саная.
Волгоградцы набрали 19 очков и вышли на первое место в турнирной таблице первенства. «Нефтехимик» с девятью очками занимает девятое место.
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