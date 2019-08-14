Неймар отстранен от тренировок с «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» отстранило нападающего Неймара от тренировок с командой, информирует Esporte Interativo.
Это сделано, чтобы футболист не получил травму перед возможным трансфером в «Реал» или «Барселону». Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2018/19 27-летний бразилец забил 23 мяча в 28 играх во всех турнирах.
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