Нурмагомедов считает, что Сулейманов должен играть в сборной России

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен вызвать в главную команду страны нападающего «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова.
За свою карьеру 19-летний земляк бойца забил 15 мячей в 45 играх. Два из них пришлись на матч квалификации Лиги чемпионов против «Порту» (3:2).
«Черчесов, пришли ему свой адрес», – написал Нурмагомедов под фото Сулейманова.
Здесь боец обыграл свою фирменную фразу «пришли мне свой адрес».
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