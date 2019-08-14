Нурмагомедов считает, что Сулейманов должен играть в сборной России Этнических дагестанцев в сборной еще не было.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен вызвать в главную команду страны нападающего «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова.

За свою карьеру 19-летний земляк бойца забил 15 мячей в 45 играх. Два из них пришлись на матч квалификации Лиги чемпионов против «Порту» (3:2).

«Черчесов, пришли ему свой адрес», – написал Нурмагомедов под фото Сулейманова.

Здесь боец обыграл свою фирменную фразу «пришли мне свой адрес».