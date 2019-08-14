«Ливерпуль» – «Челси». «Красные» сравняли счет после перерыва - Советский спорт
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14 августа 2019 23:08ФутболКоноплев Александр

«Ливерпуль» – «Челси». «Красные» сравняли счет после перерыва

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1.

В матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» – «Челси» забит второй мяч.

Его автором на 50-й минуте стал полузащитник «красных» Фабиньо. Счет стал 1:1.

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