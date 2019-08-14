«ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару

Парижане согласятся, если каталонцы добавят к своему предложению 100 миллионов евро. Портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера 31-летнего Ракитича в 40 миллионов евро, 27-летнего Коутиньо – в 90 миллионов.
Напомним, что в 2017 году Неймар сменил «Барселону» на «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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