«ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару - Советский спорт
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14 августа 2019 23:37ФутболКоноплев Александр

«ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару

«ПСЖ» отказался менять нападающего Неймара на полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутинью, сообщает Catalunya Ràdio.

Парижане согласятся, если каталонцы добавят к своему предложению 100 миллионов евро. Портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера 31-летнего Ракитича в 40 миллионов евро, 27-летнего Коутиньо – в 90 миллионов.

Напомним, что в 2017 году Неймар сменил «Барселону» на «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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