Караваев опроверг слухи о «Зените» Хотя и не исключает варианты в России.

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Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев намерен остаться в Европе. Ранее сообщалось, что футболист имеет предложения от «Зенита» и «Спартака».

– Мои слова про трансфер: «Никогда не говори никогда», которые разошлись в прессе, вообще никак не относились к «Зениту». Меня журналист просто спросил о трансфере, речи о «Зените» в беседе не было. Но так сложилось, что именно в этот день вышел слух про питерский клуб. Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм «Витесса». Вполне могу остаться в клубе.

Приоритет – остаться в Европе? Надо смотреть по задачам команды. Играть в Лиге чемпионов для футболиста – тоже важно. Хочется продолжать в Европе, прогрессировать. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе, – приводит слова Караваева «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии Караваев провел три матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.