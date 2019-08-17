«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом». Грозненцы почти весь матч провели в меньшинстве «Зенит» забил, но гол не засчитали.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Ахматом» – 0:0.

На седьмой минуте был удален капитан грозненцев Ризван Уциев, а до этого судья Алексей Матюнин отменил гол Сердара Азмуна.

Петербуржцы с 14 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре они сыграют с «Уфой» на выезде.

У «Ахмата» семь очков и десятое место. В следующем туре грозненцев ждет гостевая встреча с ЦСКА.

РПЛ

Шестой тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) – 0:0

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Дзюба, Азмун.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов (Понсе, 81), Глушаков (Михаляк, 90+1), Бериша (Роши, 62), Швец, Исмаэл, Харин.

Предупреждения: Смольников, 24; Ракицкий, 55; Оздоев, 74 – Бериша, 14; Роши, 66; Нижич, 90+5.

Удаление: нет – Уциев, 7.