«Ман Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Рефери отменил гол «горожан» на последних минутах Манкунианцы рано радовались.

Загрузка... В матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома поделил очки с «Тоттенхэмом» – 2:2. На второй минуте компенсированного времени форвард хозяев Габриэл Жезус забил мяч, но его отменили после просмотра видеоповтора. АПЛ

Второй тур «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (Лондон) – 2:2 (2:1) Голы: Стерлинг, 20 (1:0); Ламела, 23 (1:1); Агуэро, 35 (2:1); Лукас, 56 (2:2).