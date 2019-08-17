Сергей Семак: Гол Ригони – чистый, не было никакого офсайда Семак недоволен.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей в матче шестого тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) отметил, что арбитр Алексей Матюнин отменил два чистых гола петербуржцев.

– Довольны быть не можем. Не победили дома. Это игра, в которой мы должны были побеждать. Но чтобы побеждать нужно забивать голы и как можно больше, чтобы не было поводов расстраиваться после матча. Понятно, что «Ахмат» играл в меньшинстве, оборонялся большими силами. Моменты были, пусть и не так много. К сожалению, не забили. Будем отыгрываться в следующем матче.

Нужно посмотреть моменты, которые были. Разбирать их будет судейский комитет. Понятно, что мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили свое мнение после матча. Но будут разбираться те, кто занимается судейством. Мы же думаем о своей игре. Понятно, что гол Ригони – чистый, не было никакого офсайда. Первый момент нужно было доиграть, и, думаю, тоже был мяч забит верно. Кроме этого были голевые моменты и у Сердара, и у Артема, но, к сожалению, их мы не использовали, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».