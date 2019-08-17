«Валенсия» с Черышевым упустила победу, пропустив на 11-й минуте компенсированного времени В матче первого тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедад» – 1:1.

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Единственный мяч хозяев на 59-й минуте провел Кевин Гамейро. В концовке встречи он же не реализовал пенальти.

Гости забили на 11-й минуте компенсированного времени. Отличился на Микель Оярсабаль.

Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев вышел на замену на 84-й минуте. В компенсированное время он получил желтую карточку.