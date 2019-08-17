Рашид Рахимов: «Зенит» – претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче шестого тура российской премьер-лиги похвалил свою команду.

На седьмой минуте встречи был удален капитан грозненцев Ризван Уциев.

– «Зенит» – претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны. У них очень хороший состав, чтобы выступать на высоком уровне во всех турнирах. Не переживайте, у вас еще будет много побед. Желаю удачи!

– Вы в третий раз берете очки в Петербурге. Если что-то общее между этими играми?

– Не я беру очки, а «Ахмат». Бились футболисты, я на них только кричу с бровки. Сегодняшняя игра была самая сложная, потому что 75 минут мы были в меньшинстве. Но надо отдать дань нашим ребятам, которые сумели это сделать, – приводит слова Рахимова официальный сайт «Зенита».