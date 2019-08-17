Рашид Рахимов: «Зенит» – претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 августа 2019 22:19ФутболКоноплев Александр

Рашид Рахимов: «Зенит» – претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче шестого тура российской премьер-лиги похвалил свою команду.

На седьмой минуте встречи был удален капитан грозненцев Ризван Уциев.

– «Зенит» – претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны. У них очень хороший состав, чтобы выступать на высоком уровне во всех турнирах. Не переживайте, у вас еще будет много побед. Желаю удачи!

– Вы в третий раз берете очки в Петербурге. Если что-то общее между этими играми?

– Не я беру очки, а «Ахмат». Бились футболисты, я на них только кричу с бровки. Сегодняшняя игра была самая сложная, потому что 75 минут мы были в меньшинстве. Но надо отдать дань нашим ребятам, которые сумели это сделать, – приводит слова Рахимова официальный сайт «Зенита».

Ови и Кови, соревнуйтесь между собой Кого интересует история отечественного хоккея, просто изучите список 100 лучших бомбардиров сборной. 14.08.2019 20:25 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Александр Овечкин - об участии игроков НХЛ в ОИ-2022: Шансы, конечно есть, а так – поживем увидим Александр Овечкин: Когда наступит локаут, тогда и буду принимать решение о возвращении в КХЛ Александр Овечкин: У Никулина есть шансы заиграть в НХЛ
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. 07.08.2019 09:00 ММА Августин Александр
Дэн выиграл пари у дяди Влада. «Ахмат» отобрал очки у «Зенита» Чемпион страны, почти весь матч играя в большинстве, не сумел на своем поле забить «Ахмату» и довольствовался второй кряду домашней ничьей.   17.08.2019 21:22 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Александр Медведев: Еще не решили будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Матюнина Семак некрасиво отозвался о судьях (видео) Александр Медведев: Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.  23.06.2019 21:00 Фигурное катание
Иван Барбашев: Даже после Кубка Стэнли меня никто не узнает! Хоккеист «Сент-Луис Блюз» и обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев привез в Москву выигранный трофей и ответил на вопросы журналистов. 17.08.2019 14:00 Хоккей Анисимов Вадим
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. 26.07.2019 10:15 Бокс Клюкина Анастасия
Месси против Фелиша и Азара. В пятницу стартует сезон в Испании Ждем интересной чемпионской гонки от «Барселоны, «Реала» и «Атлетико», дебютов Гризманна, Фелиша, Фекира и Эдена Азара, предсказываем прорыв Мендеса из «Сельты» и желаем Черышеву успеха. 16.08.2019 13:30 Футбол Зибрак Артем
Сергей Жуков: Респект Чалову, что не изображал бедную девочку Популярный певец и давний поклонник ЦСКА поделился впечатлениями от матча своей любимой команды с «Сочи» и ожиданиями от дерби против «Спартака». 17.08.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости Все новости: Теннис
01:56 Хоккей Барбашев угощал самогоном из Кубка Стэнли (видео)
01:47 Футбол Александр Медведев: Еще не решили будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Матюнина
01:24 Футбол Семак некрасиво отозвался о судьях (видео)
00:43 Футбол Бэйл остается в «Реале»
00:23 Футбол Александр Медведев: Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
23:52 Футбол Рамзан Кадыров: Очень спорное удаление
23:39 Футбол Промес получил травму в матче чемпионата Голландии
23:21 Теннис Вихлянцева проиграла украинке Киченок в квалификации турнира в Нью-Йорке
23:14 Футбол Эксперт не согласился с удалением Уциева
23:04 Футбол Денис Глушаков: «Ахмат» мог забить и увезти три очка
23:03 Футбол «Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»
22:49 Футбол Артем Дзюба: Сейчас послушаем фантазера Егорова
22:26 Футбол Зинченко прервал серию из 23 матчей с победами в АПЛ
22:19 Футбол Рашид Рахимов: «Зенит» – претендент номер один на чемпионство, но потери очков неизбежны
22:06 Футбол «Валенсия» с Черышевым упустила победу, пропустив на 11-й минуте компенсированного времени
21:48 Футбол Сергей Семак: Гол Ригони – чистый, не было никакого офсайда
21:38 Баскетбол Россияне проиграли в матче за бронзу юношеского Евробаскета
21:31 Теннис Потапова победила в полуфинале квалификации турнира в Нью-Йорке
21:27 Футбол «Ман Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Рефери отменил гол «горожан» на последних минутах
21:03 Баскетбол Россияне уступили Литве в товарищеском матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика