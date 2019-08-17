Артем Дзюба: Сейчас послушаем фантазера Егорова «Все играют хорошо, кроме судей», – сказал футболист.

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался недоволен работой главного судьи матча шестого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» Алексея Матюнина, отменившего два гола хозяев и удалившего в начале встречи капитана грозненцев Ризвана Уциева.

Также футболист сообщил, что ему было бы интересно послушать главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

– Матюнин – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения. Такое судейство – это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал. Сейчас послушаем фантазера Егорова, – приводит слова Дзюбы «Чемпионат».