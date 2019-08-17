Денис Глушаков: «Ахмат» мог забить и увезти три очка Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не согласился с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который жестко отозвался о судействе в матче этих команд (0:0).

Арбитр Алексей Матюнин отметил два гола петербуржцев, а на седьмой минуте удалил капитана грозненцев Ризвана Уциева.

– Как может быть хорошее настроение, если мы потеряли очки? Хотя шучу, одно очко заработали. В таком сложном матче одно очко – хороший результат для нас. Играли на выезде, в меньшинстве весь матч. Если бы воспользовались контратаками, то могли бы забить и увезти три очка. Понятно, что «Зенит» – это команда другого склада, но это чемпионат России, где со всеми можно играть.

Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова – нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают желтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, еще и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им? – приводит слова Глушакова «Чемпионат».