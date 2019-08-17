Эксперт не согласился с удалением Уциева Нужно было давать желтую, и совсем не Уциеву.

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Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что Алексей Матюнин ошибочно удалил Ризвана Уциева на седьмой минуте матча шестого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат». Несмотря на это грозненцы сумели отстоять ничью – 0:0.

– Матюнин доказал, что он недостаточно квалифицированный арбитр для матчей РПЛ. Ерохин сам себе сзади ударил по ногам, проявив, таким образом, наглую провокацию в сторону арбитра, Уциев никого не касался. Ерохин должен был получить желтую карточку за симуляцию, – приводит слова Бартфельда ТАСС.