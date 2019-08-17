Рамзан Кадыров: Очень спорное удаление

Капитан грозненцев увидел перед собой красную карточку на седьмой минуте встречи.
– Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов, очень спорное удаление. «Зенит» – сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне, – написал Кадыров в своем твиттере.
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