Рамзан Кадыров: Очень спорное удаление Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спорным удаление Ризвана Уциева в матче шестого тура чемпионата России «Зенит» – «Ахмат».

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Капитан грозненцев увидел перед собой красную карточку на седьмой минуте встречи.

– Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов, очень спорное удаление. «Зенит» – сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне, – написал Кадыров в своем твиттере.