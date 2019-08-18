Александр Медведев: Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ А еще он предложил не назначать москвичей на матчи «Зенита».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что система видеоповторов (VAR) должна работать на всех матчах российской премьер-лиги. Этот мнение он выразил после встречи «Зенит» – «Ахмат» (0:0), главный судья которой Алексей Матюнин отменил два гола петербуржцев.

– Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. Матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких поединков, как с «Ахматом», может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается, – приводит слова Медведева ТАСС.