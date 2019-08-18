Бэйл остается в «Реале» А разговоров было.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что форвард Гарет Бэйл остается в команде. Ранее сообщалось о возможном уходе футболиста в ряд европейских и китайских клубов.

– Бэйл остается. Все в команде настроены позитивно, у нас нет никаких проблем, – приводит слова Зидана Marca.

В первом туре чемпионата Испании Бэйл отметился голевой передачей в матче с «Сельтой».