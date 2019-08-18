Бэйл остается в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что форвард Гарет Бэйл остается в команде. Ранее сообщалось о возможном уходе футболиста в ряд европейских и китайских клубов.
– Бэйл остается. Все в команде настроены позитивно, у нас нет никаких проблем, – приводит слова Зидана Marca.
В первом туре чемпионата Испании Бэйл отметился голевой передачей в матче с «Сельтой».
Дэн Мильштейн: Я уже десяток лет как безработный Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн побывал в редакции «Советского спорта». 16.08.2019 19:00 Хоккей Славин Виталий Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. 06.08.2019 17:30 Теннис Мысин Николай Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия «Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия. 13.08.2019 10:00 Хоккей Иван Барбашев: Даже после Кубка Стэнли меня никто не узнает! Хоккеист «Сент-Луис Блюз» и обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев привез в Москву выигранный трофей и ответил на вопросы журналистов. 17.08.2019 14:00 Хоккей Анисимов Вадим Сергей Жуков: Респект Чалову, что не изображал бедную девочку Популярный певец и давний поклонник ЦСКА поделился впечатлениями от матча своей любимой команды с «Сочи» и ожиданиями от дерби против «Спартака». 17.08.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. 18.06.2019 09:16 Фигурное катание Тигай Лев Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 23.06.2019 21:00 Фигурное катание «Большой фестиваль футбола»: мечты сбываются В Петербурге завершился тренировочный сбор победителей «Большого фестиваля футбола». 16.08.2019 14:56 Футбол «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. 23.07.2019 19:30 Бокс Усачев Владислав Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. 07.08.2019 09:00 ММА Августин Александр