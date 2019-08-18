Семак некрасиво отозвался о судьях (видео) Нехарактерный для Семака поступок.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак запретил своему помощнику Вильяму Оливейре разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (0:0). Российский специалист сказал бразильцу: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Матюнин отменил два гола петербуржцев, а на седьмой минуте удалил капитана грозненцев Ризвана Уциева.