Александр Медведев: Еще не решили будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Матюнина «Нельзя говорить, что у нас нет хороших судей», – отметил менеджер.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча с «Ахматом» выразил мнение, что РФС нужно готовить судей более системно.

Во встрече «Зенита» и «Ахмата» рефери Алексей Матюнин отменил два гола петербуржцев, а на седьмой минуте удалил капитана грозненцев Ризвана Уциева.

– Мы еще не решили будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Матюнина. Любой может посмотреть, что это объективная реальность зрительских ощущений. Судей надо готовить, знаю, что в РПЛ и в РФС думают над этим. Нужно ввести систему, чтобы судьи прогрессировали от молодежных соревнований до ПФЛ, ФНЛ. Но и нельзя говорить, что у нас нет хороших судей. Ровно как и говорить, что нет хороших футболистов, – приводит слова Медведева «Чемпионат».