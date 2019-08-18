«Уфа» – «Ростов». Стартовые составы

Главные тренеры «Уфы» и «Ростова» определились с составами на матч шестого тура российской премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Емельянов, Карп, Игбун, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Йокич, Кротов, Голубев, Фольмер, Тилль, Козлов, Бизяк.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Попов, Зуев, Глебов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Ерёменко, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.
Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – в 16.30 по московскому времени или в 18.30 по часам Уфы.
Наш состав на матч #УфаРостов pic.twitter.com/cy1rMCSdmN— ФК УФА (@UfaFc) August 18, 2019
⚽️⚽️⚽️— Football Club Rostov (@rostovfc) August 18, 2019
Наш стартовый состав на матч с «Уфой».
Всего час до игры 🔥 pic.twitter.com/5qVzvoDu4F