«Уфа» – «Ростов». Стартовые составы - Советский спорт
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18 августа 2019 15:58ФутболКоноплев Александр

«Уфа» – «Ростов». Стартовые составы

Начало – в 16.30 по московскому времени или в 18.30 по часам Уфы.

Главные тренеры «Уфы» и «Ростова» определились с составами на матч шестого тура российской премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Емельянов, Карп, Игбун, Гиоргобиани.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Йокич, Кротов, Голубев, Фольмер, Тилль, Козлов, Бизяк.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Попов, Зуев, Глебов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Ерёменко, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – в 16.30 по московскому времени или в 18.30 по часам Уфы.

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