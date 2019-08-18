Эшли Коул повесил бутсы на гвоздь Он выиграл 16 трофеев на клубном уровне.

Загрузка...

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул объявил о завершении игровой карьеры. Теперь он планирует стать тренером.

– Моя карьера была невероятной. В детстве даже не думал, что стану профессионалом. Я выступал на чемпионатах мира, в финалах Лиги чемпионов, становился чемпионом Англии. Все мои мечты сбылись. Теперь я смотрю в будущее. Надеюсь стать отличным тренером, – цитирует 38-летнего Коула Sky Sports.

Коул – трехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов. Всего он завоевал 16 трофеев.